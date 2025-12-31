قامت حكومة تأسيس, التي يترأسها قائد مليشيا الدعم السريع “حميدتي”, بإنتاج فيديو كليب جديد بمناسبة العام الجديد 2026. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العمل الجديد الذي حمل اسم “خير الوطن”, قامت بتقديمه مجموعة “كورال تأسيس” الغنائي. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قابل الخطوة الفنية والإعلامية التي أقدمت عليها حكومة تأسيس, بسخرية كبيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وسط سخرية واسعة من الجمهور.. حكومة “حميدتي” تنتج فيديو كليب لمجموعة كورال تأسيس الغنائي بمناسبة العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.