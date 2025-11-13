سعر سهم جلعاد (GILD) يهاجم مقاومة مفصلية – توقعات اليوم – 13-11-2025

صعد سعر سهم شركة جلعاد GILEAD SCIENCES, INC (GILD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 124.60$، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 124.60$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 136.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد