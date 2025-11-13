سعر سهم دولار جنرال (DG) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-11-2025

مدد سعر سهم شركة دولار جنرال DOLLAR GENERAL CORPORATION (DG) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، لينجح السهم بتحركاته الأخيرة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في إشارة قوية على انتهاء الاتجاه التصحيحي الهابط والذي كان يهيمن على تحركات السهم بالمدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن علينا انتظار اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المهم 106.00$، ليتأكد لنا عزمه على مواصلة الصعود ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 117.95$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد