تكنولوجيا: سلسلة Vivo S50 تستعد للإطلاق الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Vivo للكشف عن سلسلة S50 التي ستخلف تشكيلة S30 السابقة، لكن يبدو أن الإطلاق لن يتم هذا الشهر كما كان متوقعًا.

فبحسب تسريب جديد من المسرّب الشهير DCS على منصة Weibo، من المنتظر أن تظهر سلسلة Vivo S50 رسميًا في الصين خلال شهر ديسمبر المقبل.

سيأتي هاتف Vivo S50 Pro Mini كخيارٍ رائدٍ مدمج الحجم، إذ سيحمل شاشة بقياس 6.31 بوصة، ويُشاع أنه سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 5 غير المعلن بعد.

أما هاتف Vivo S50 فسيتميز بشاشة أكبر مقاس 6.59 بوصة، وسيضم كاميرا خلفية بمنظار تقريب (Periscope Telephoto) إلى جانب إطار معدني يمنحه مظهرًا فخمًا وصلبًا.

المصدر