شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار البيتكوين مع تباطؤ تدفقات المؤسسات وإعادة فتح الحكومة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت البيتكوين بشكل طفيف يوم الخميس، وسط تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية نحو العملات المشفرة، في وقت ساهمت فيه نهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي الطويل الأمد في تعزيز محدود لشهية المخاطرة في الأسواق.



وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.6% لتصل إلى 102,775.6 دولار بحلول الساعة 00:52 بتوقيت الساحل الشرقي (05:52 بتوقيت غرينتش)، متخلفة عن الارتفاع الطفيف الذي شهدته العملات البديلة (Altcoins).



تدفقات صناديق البيتكوين المتداولة تبقى سلبية بالكامل



أظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الأميركية المدرجة التي تتبع سعر البيتكوين سجلت تدفقات خارجة بلغت نحو 278 مليون دولار يوم الأربعاء، كما تكبدت تدفقات خارجة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار في الأسبوع الأول من نوفمبر.



ورغم أن الصناديق شهدت تدفقات داخلة بلغت 247 مليون دولار خلال الأيام السبعة الماضية، فإنها تبقى جزءاً صغيراً من الخروج الكثيف للأموال الذي شهده السوق خلال أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.



وتأتي هذه التدفقات السلبية بعد أن تسبب انهيار في القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 500 مليار دولار في أوائل أكتوبر في زعزعة ثقة المؤسسات الاستثمارية، مما دفع شركات الخزينة والشركات المشغلة للصناديق المتداولة إلى التراجع عن السوق.



وقد حرم هذا الانسحاب البيتكوين من رأس المال اللازم لدفع الأسعار نحو مستويات أعلى. كما أن ضعف حركة الأسعار أدى إلى تراجع اهتمام المستثمرين الأفراد الذين ينجذبون عادة إلى العملة الرقمية بسبب تقلباتها الحادة وفرصها المضاربية.



وتكافح البيتكوين منذ أوائل أكتوبر لتجاوز مستوى 110 آلاف دولار، كما تداولت دون 105 آلاف دولار معظم شهر نوفمبر، بل هبطت مؤقتاً دون 100 ألف دولار في وقت سابق من الشهر.



العملات البديلة ترتفع مع إعادة فتح الحكومة الأميركية



شهدت العملات المشفرة البديلة أداءً أفضل من البيتكوين يوم الخميس، مدعومةً بتحسن طفيف في شهيّة المخاطرة بعد اتفاق المشرّعين الأميركيين على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.



وارتفعت إيثر (Ether)، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2.6% لتصل إلى 3,530.65 دولار، بينما زاد سعر عملة XRP بنسبة 4.8%. كما صعدت عملتا بينانس كوين (BNB) وكاردانو (ADA) بنحو 0.9% لكل منهما، في حين استقرت سولانا (Solana) دون تغيير يُذكر.



أما في فئة العملات الساخرة (meme tokens)، فقد ارتفع دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 2%، بينما تحركت عملة $TRUMP بشكل عرضي دون اتجاه واضح.



تحسن طفيف في شهية المخاطرة بعد توقيع قانون تمويل الحكومة



جاءت هذه التحركات بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانوناً لتمويل الحكومة حتى 30 يناير المقبل، وذلك عقب تصويت مجلس النواب بالموافقة على المشروع مساء الأربعاء، ما أنهى الإغلاق الحكومي الذي استمر أكثر من ستة أسابيع.



ورغم هذا الانفراج، حذر محللون من أن إعادة فتح الحكومة تعني أيضاً استئناف إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية، التي قد تعكس صورة قاتمة لأداء أكبر اقتصاد في العالم بعد فترة الإغلاق المطوّل.



وكان ترامب قد صرّح بأن الإغلاق كلّف الاقتصاد الأميركي نحو 1.5 تريليون دولار.