صناديق البيتكوين المتداولة (ETF) تحقق أفضل أداء يومي منذ شهر

سجّلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية (ETF) تدفقات صافية بقيمة 524 مليون دولار يوم أمس الثلاثاء، في أفضل أداء يومي لها منذ أوائل أكتوبر، حين بلغ سعر البيتكوين أعلى مستوياته عند نحو 126,000 دولار.

استحوذ صندوق “IBIT” من “بلاك روك” على النصيب الأكبر من التدفقات بـ 224.2 مليون دولار، تلاه صندوق “فيديليتي” FBTC بـ165.9 مليون دولار، وصندوق ARKB من “أرك إنفست” بـ102.5 مليون دولار، بينما أضاف صندوق “جرايسكيل” BTC و”بيتوايز” BITB مبالغ أقل.

ورغم أن سعر بيتكوين انخفض بنحو 3% ليصل إلى 103,000 دولار، إلا أن السعر تعافى جزئيا في تعاملات الأربعاء إلى 104,724 دولار.

ومنذ إطلاق هذه الصناديق في يناير 2024، جذبت هذه الصناديق تدفقات إجمالية قدرها 60.8 مليار دولار، مع اقتراب حجم التداول التراكمي من 1.5 تريليون دولار.

قبل هذا الانتعاش، شهدت هذه الصناديق أسوأ فترة تدفقات خلال 30 يوم منذ مارس 2025، بانخفاض قدره 29,008 بيتكوين، وفقا لتقرير “K33”.

ومع ذلك، يرى محللون أن موجات التدفقات الخارجة مؤقتة وأن التعافي مرجّح في الأسابيع المقبلة، مع احتمال استهداف مستويات 108,000 إلى 110,000 دولار إذا استمر الزخم.

في المقابل، سجّلت صناديق الايثيريوم المتداولة تدفقات خارجة بلغت 107.1 مليون دولار، بينما واصلت صناديق سولانا الجديدة جذب الاهتمام بإضافة 8 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتصل إجمالي تدفقاتها منذ الإطلاق في 28 أكتوبر إلى 350.5 مليون دولار.

ولم تحقق صناديق HBAR ولايتكوين أي تدفقات جديدة خلال ذات اليوم.

اقرأ أيضا:

بنك جي بي مورغان يوزّع عملة “JPM Coin” على شبكة البلوكشين “Base” التابعة لكوين بيس

شركة Circle تدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية على بلوكشين ARC

