البيتكوين يتراجع قرب 76 ألف دولار بعد ملامسة أدنى مستوى في 15 شهرًا

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف أمام اليورو يوم الأربعاء، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بعد تأجيل صدور بيانات وظائف رئيسية نتيجة إغلاق جزئي للحكومة الأميركية.

وفي الوقت نفسه، كان الين الياباني في طريقه لتسجيل رابع خسارة يومية متتالية أمام الدولار، قبيل الانتخابات الوطنية، حيث تسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي إلى الحصول على دعم الناخبين لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب واعتماد استراتيجية أمنية جديدة يُتوقع أن تسرّع وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية.

وكان الدولار قد قفز يوم الجمعة بعد أن اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش لرئاسة البنك المركزي الأميركي عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو، ما خفف المخاوف من تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة شديدة التيسير.

وكان وارش قد جادل بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي قد تبرر سياسة نقدية أكثر مرونة، في الوقت الذي دعا فيه إلى تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، وهو مزيج من السياسات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة انحدار منحنى العائد، لكنه يترك الاتجاه العام لأسعار الفائدة غير محسوم.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وقّع ترامب على اتفاق إنفاق ليصبح قانونًا، منهياً إغلاقًا جزئيًا للحكومة الأميركية استمر أربعة أيام، إلا أن بيانات التوظيف الحاسمة التي كان من المقرر صدورها يوم الجمعة ستتأجل.

وقالت أنتيه برايفكه، كبيرة محللي أسواق الصرف الأجنبي في كوميرتس بنك: "السوق استبعد بالفعل خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في مارس، ويتوقع احتمال تنفيذ خفضين فقط بحلول نهاية العام".

وأضافت: "في هذا السياق، لا بد أن تكون بيانات سوق العمل، على وجه الخصوص، ضعيفة حتى تعيد إشعال التكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة، وربما تضغط على الدولار مجددًا، سواء كان وارش على رأس الاحتياطي الفيدرالي أم لا"،

مشيرة إلى أن مؤشر ADP، المقرر صدوره لاحقًا خلال الجلسة، يُعد مؤشرًا ضعيفًا للتنبؤ بتقرير الوظائف الرسمي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، استقرارًا نسبيًا عند 97.33 نقطة.

قوة اليورو تحت مجهر البنك المركزي الأوروبي

ارتفع اليورو بنسبة 0.13% ليصل إلى 1.1833 دولار، قبيل اجتماع السياسة النقدية لـ البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون أي تعليقات تتعلق بتأثير تقييم العملة الموحدة على المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وكان اليورو قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف عند 1.2084 دولار، في وقت أبدى فيه صناع السياسات مخاوف متزايدة من وتيرة ارتفاعه السريعة، محذرين من أن ذلك قد يضغط على معدلات التضخم نحو الانخفاض، في وقت يُتوقع فيه بالفعل أن يقل نمو الأسعار عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غويندوس، الصيف الماضي إن سعر صرف عند مستوى 1.20 دولار مقابل اليورو يُعد مقبولًا، إلا أن المستويات الأعلى من ذلك قد تصبح أكثر تعقيدًا.

وأشار محللون إلى أن تحركات زوج اليورو/الدولار في الآونة الأخيرة كانت مدفوعة بشكل شبه كامل بالمعنويات تجاه الدولار الأميركي، في حين بقيت فروق أسعار الفائدة في الخلفية.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3727 دولار، قبيل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس. ومن المتوقع أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير.

الانتخابات اليابانية في بؤرة الاهتمام

تراجع الين الياباني بنسبة 0.44% إلى 156.43 ين للدولار يوم الأربعاء، وهو أضعف مستوى له منذ 23 يناير، حين كان قد سجل ارتفاعًا حادًا من مستوى 159.23 وسط تكهنات بإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اختبارات على أسعار الفائدة.

وقالت كارول كونغ، محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي: "تحقيق الحزب الليبرالي الديمقراطي لنتيجة قوية سيشجع تاكاييتشي على المضي قدمًا في خطط التحفيز المالي، ما يزيد مخاطر ارتفاع عبء الدين الحكومي ويضغط على السندات الحكومية اليابانية والين".

وكانت تاكاييتشي قد تسببت في موجة بيع للين في وقت سابق من الأسبوع، بعد خطاب انتخابي تحدثت فيه عن فوائد ضعف العملة. وعلى الرغم من تراجعها لاحقًا عن تلك التصريحات، فإن المخاوف لا تزال قائمة من أن الإشارات المتضاربة من رئيسة الوزراء قد تُضعف الجهود الرامية إلى دعم العملة الهشة.

تحركات العملات الأخرى

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.7039 دولار، عقب قفزة قوية بلغت 1% في الجلسة السابقة، بعد أن قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة.

وفي السياق ذاته، لامس اليوان الصيني لفترة وجيزة أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 33 شهرًا، مدعومًا بتوجيهات أكثر تشددًا من البنك المركزي، رغم أن سعر التثبيت جاء أضعف من المتوقع، وهو ما فسره المستثمرون على أنه محاولة للحد من مكاسب العملة.

وواصل اليوان تسجيل مكاسب مستقرة مدفوعة بازدهار الصادرات، ورغم اعتقاد المحللين أن السلطات ستقاوم مزيدًا من الارتفاع، فإن المخاطر لا تزال تميل إلى الصعود، وهو ما قد يشكل اختبارًا للاقتصاد الصيني الهش.