تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 04-02-2026

صعد قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المهم 74,000$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحذرة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.