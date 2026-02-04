الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 04-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 04-02-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 04-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-04 15:16PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المهم 74,000$، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحذرة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا