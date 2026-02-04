محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد في دبي، خلال الفترة من 3 - 5 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

حضر اللقاء، سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومجمل الأوضاع العربية، وجهود الجامعة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك، حيث أعرب سموه عن تقديره للجهود التي تقوم بها الجامعة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء على المستويات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، ويدعم توجهاتها نحو المستقبل المزدهر، كما رحّب سموه بمشاركة معالي أحمد أبو الغيط في القمة العالمية للحكومات، التي أصبحت من أبرز المنصات الدولية لتعزيز التعاون الدولي، وإحداث تأثير إيجابي في مستقبل العمل الحكومي وواقع المجتمعات.

من جانبه، أعرب معالي أحمد أبو الغيط عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، على ما تقوم به من دور مؤثر في جمع حكومات العالم ونخبة الخبراء والمفكرين خلال القمة العالمية للحكومات، في سبيل توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وأثنى معاليه على النموذج التنموي الرائد لدولة الإمارات، وتميّزه في الاستثمار الواعي بالمستقبل وريادة قطاعاته، لمواصلة ترسيخ مكانة الدولة في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وأكد معالي أحمد أبو الغيط، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية رائدة لاستشراف المستقبل، وصياغة توجهات مبتكرة وغير تقليدية للعمل الحكومي، وبناء قدرات الحكومات لمواكبة التحولات المتسارعة، وبما يُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمنطقة والعالم.

يُذكر أن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية قد شارك في أعمال القمة العالمية للحكومات، متحدثاً ضمن جلسة حوارية حملت عنوان «المنطقة العربية والعقد القادم»، ناقش خلالها دور الجامعة العربية في الحفاظ على وحدة الدول العربية وحل أزماتها، داعياً إلى الحفاظ على الجامعة، وتعزيز العمل العربي المشترك.