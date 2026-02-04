اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تنويه من سفارة الإمارات في لندن بشأن نظام تصريح السفر الإلكتروني

0 نشر
0 تبليغ

تنويه من سفارة الإمارات في لندن بشأن نظام تصريح السفر الإلكتروني

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت سفارة دولة في لندن، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمواطنين بشأن إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA).
وكتبت السفارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "المسافر الإماراتي.. في حال كنت تخطط لزيارة المملكة المتحدة، تأكد من إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) إذا مرّ عامان على إصدار التصريح السابق، وذلك من خلال تحميل التطبيق الذكي أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار التصريح".

— UAE Embassy UK (@UAEEmbassyUK)
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا