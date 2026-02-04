اليونان: 15 قتيلاً في تصادم زورق مهاجرين مع سفينة خفر السواحل

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات اليونانية إن تصادماً بين زورق سريع يحمل مهاجرين وسفينة تابعة لخفر السواحل، قبالة جزيرة كيوس شرقي بحر إيجة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وتجري الآن في المنطقة عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها قوارب دورية ومروحية وغواصون. وقال خفر السواحل إنه تم إنقاذ 24 مهاجراً آخرين ونقلهم إلى مستشفى في جزيرة كيوس، كما تم نقل اثنان من أفراد خفر السواحل أصيبا في الحادث. ولم يتضح عدد الناجين الذين نقلوا إلى المستشفى ممن تعرضوا لإصابات.

وأضاف خفر السواحل أنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق السريع، وأن هناك عملية بحث وإنقاذ جارية للعثور على مفقودين محتملين.