وزير الداخلية يفتتح قسم جراحة العيون والبصريات وغرفة عمليات العيون بمستشفى الشرطة المركزى ببورتسودان

جدد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية حرص وإهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة على توفير الخدمة الطبية اللازمة لمنسوبى قوات الشرطة وأسرهم من خلال توفير الاجهزة الطبية التشخيصية الحديثة لكافة مستشفيات ومراكز الشرطة الصحية ، جاء ذلك لدى إفتتاحه اليوم قسم جراحة العيون والبصريات وغرفة عمليات العيون بمستشفى الشرطة المركزى ببورتسودان بحضور الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة /ياسر عمر ابوزيد مدير عام قوات السجون واللواء شرطةطبيب / يوسف مختار جادالله ممثل الادارة العامة للخدمات الطبية ومدير شرطة ولاية البحرالاحمر ومدراء الإدارات العامة ، مشيرا الى أن هذه الاقسام الجديدة والأجهزة الطبية الحديثة تسهم فى توفير الخدمة الطبية لكافة منسوبى الشرطة ولمواطنى الولاية

العميد شرطة طبيب/ معتز عبدالله جمال الدين مدير مستشفى الشرطة المركزى ببورتسودان اشار الى أن الإفتتاح اليوم يعد إضافة حقيقية لتوفير الخدمات الطبية المتكاملة لمنسوبى الشرطة واسرهم ولمواطنى الولاية ، مضيفا إن إفتتاح قسم جراحة العيون والبصريات بجانب غرفة عمليات العيون تشتمل ايضا على جهازين لمعالجة أمراض العيون وهى أجهزة متقدمة لكل الاعمال الجراحية الخاصة بالعيون ، مشيدا بالدعم الكبير الذى ظلت تقدمه وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وهيئة الشئون المالية لتحديث وتطوير الأجهزة التشخيصية بالمستشفى.

