شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يرد على “الإنصرافي”: (شغال “فدادية” وتسبب في مقتل إبن خالته وجماعته هددوني إما أمنحهم أموال أو يردموني)

رد الشيخ السوداني المثير للجدل , المعروف الأمين عمر الأمين, على الهجوم الذي ظل يتعرض له من الناشط الشهير “الإنصرافي”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج شيخ الأمين, في مقطع فيديو وسط “حيرانه”, أكد فيه أن مجموعة تابعة للإنصرافي, طالبته بدعم إحدى المبادرات وفي حال لم يستجيب سيتم “ردمه”, والهجوم عليه.
وهاجم الشيخ, الناشط الشهير وأتهمه بالتسبب في مقتل إبن خالته الذي كان يسكن بجوار المسيد بسبب تحريضه للقوات بقصف المنطقة التي كان يسكن فيها قريبه.
وقال شيخ الأمين, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه ظل يطعم ويعالج المحتاجين في “التكية” الخاصة به في أم درمان لمدة تجاوزت الآلف يوم, في الوقت الذي يعمل فيه “الإنصرافي”, كحكامة وفدادية, على حد تعبيره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
