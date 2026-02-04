منشورات قديمة تطيح بوزير كويتي بعد 24 ساعة من قرار تعيينه

أعفت السلطات الكويتية وزير الإعلام والثقافة الجديد عبدالله صبيح بوفتين من منصبه بعد أقل من 24 ساعة على تعيينه رسميا، وذلك قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.

وأفادت مصادر كويتية مطلعة أن قرار الإعفاء جاء نتيجة تحفظات على خلفية آراء وتغريدات سابقة نشرها بوفتين عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، يعود بعضها إلى نحو 10 سنوات.

وبحسب معلومات متداولة تم إعداد ملف يضم نحو 32 صفحة من هذه المنشورات، اعتبرت غير مناسبة لشخصية تتولى حقيبة الإعلام والثقافة في الدولة.

وأدى جميع الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، باستثناء بوفتين الذي لم يدع أصلا لأداء اليمين، في مؤشر واضح على أن القرار النهائي بإعفائه اتخذ قبل مراسم القسم.

وبموجب الوثائق الرسمية كلف عمر بن سعود العمر بتولي مهام وزير الإعلام بالوكالة، فيما تضمن المرسوم الأميري تعيين وجوه جديدة في حقائب أخرى، منها الخارجية والمالية والتجارة والصناعة.

وصدر المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2026 بالتعديل الوزاري يوم الأحد، وشمل تعيين عبدالله بوفتين وزيراً للإعلام والثقافة ضمن تشكيل حكومي جديد برئاسة الشيخ أحمد العبدالله الصباح.

ويعد بوفتين شخصية معروفة في الوسط الإعلامي، حيث تدرج في الصحافة وعمل نائب رئيس تحرير صحيفة “كويت تايمز” الناطقة بالإنجليزية، كما قدم برامج حوارية سياسية على التلفزيون.

وأثارت بعض مواقفه وتعليقاته السابقة على منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا فور الإعلان عن تعيينه، مما دفع جهات عدة إلى مراجعة ملفه بسرعة قياسية.

ويأتي هذا التطور في سياق حساس تشهده الكويت حيث تولي السلطات اهتماما كبيرا بمواقف المسؤولين على وسائل التواصل، خاصة في حقيبة حساسة مثل الإعلام والثقافة التي تُشرف على الخطاب الرسمي والإعلامي للدولة.



