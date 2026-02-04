ويتكوف في تل أبيب

الرئيس التركي يغادر الرياض غادر الرياض، فخامة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية للمملكة.وكان في وداعه في مطار الملك خالد... الرياض: الرياض: دوت الخليج 16 شعبان 1447 هـ 16 شعبان 1447 هـ بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس التركي للسعودية صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة رئيس جمهورية تركيا السيد/ رجب طيب أردوغان للمملكة، فيما يلي نصه:انطلاقًا من الأواصر الأخوية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 16 شعبان 1447 هـ 16 شعبان 1447 هـ الجيش السوداني يحرر كادوقلي نجح الجيش السوداني، بقيادة القائد عبدالفتاح البرهان، في فك حصار مدينة كادوقلي جنوب كردفان، بعد معارك ليلية عنيفة مع قوات الدعم... الخرطوم: دوت الخليج الخرطوم: دوت الخليج 15 شعبان 1447 هـ 15 شعبان 1447 هـ 5 أسباب وراء انهيار قسد وسقوط مشروعها قصة أخرى تثبت حقيقة أن الميليشيات والحركات الانفصالية لا تبني دولة ومصيرها إلى زوال وتنهارسريعاً. فبعد سقوط المجلس الانتقالي... جازان: حسين معشي جازان: حسين معشي 15 شعبان 1447 هـ 15 شعبان 1447 هـ توحيد جهود المجتمع المدني لدعم التنمية والخدمات في اليمن شهد الملف اليمني خلال الساعات الماضية نشاطاً مكثفاً على المستويات الإنسانية والسياسية والأمنية، في ظل استمرار تبعات الحرب على... جازان: حسين معشي جازان: حسين معشي 15 شعبان 1447 هـ 15 شعبان 1447 هـ تدشين إدماج لمواجهة الفكر المتطرف أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في إسلام آباد، مبادرة «إدماج» للتأهيل والإدماج الاجتماعي لذوي الفكر المتطرف... إسلام آباد: دوت الخليج إسلام آباد: دوت الخليج 15 شعبان 1447 هـ 15 شعبان 1447 هـ السعودية تضخ استثمارات جديدة بمليارات الدولارات في سوريا قال رئيس "هيئة الاستثمار السورية" طلال الهلالي، إن السعودية ستضخ استثمارات في شركة طيران سورية خاصة جديدة ضمن حزمة استثمارية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 15 شعبان 1447 هـ 15 شعبان 1447 هـ

