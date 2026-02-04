تدشين إدماج لمواجهة الفكر المتطرف

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في إسلام آباد، مبادرة «إدماج» للتأهيل والإدماج الاجتماعي لذوي الفكر المتطرف والسلوك الإرهابي، بحضور وزير الدفاع الباكستاني، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والدبلوماسية. وأكد الأمين العام للتحالف، اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، أن المبادرة تمثل ركيزة فكرية أساسية، وتشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التطرف عبر مقاربات فكرية واجتماعية متكاملة. وتهدف «إدماج» إلى إعادة بناء الوعي، وتأهيل الأفراد، ودمجهم إيجابياً في مجتمعاتهم.
من جهته، شدد وزير الدفاع الباكستاني على أهمية التعاون الدولي لتحقيق أمنٍ واستقرارٍ مستدامين إقليمياً ودولياً.
