سعر سهم تارجت (TGT) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 04-02-2026

واصل سعر سهم بينتريست PINTEREST (PINS) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 24.35$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 19.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط