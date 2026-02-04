كاردانو (ADAUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 04-02-2026

تقدم سعر سهم شركة تكساس انسترومينتز TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED (TXN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 221.70$، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى المقاومة المذكورة 221.70$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 240.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد