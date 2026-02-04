بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يلتقي أمير دولة قطر

بتوجيه من القيادة التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لأمير دولة قطر، وتمنياتهما لحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن سيف.

فيما حضره من الجانب القطري، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبدالله الخليفي.