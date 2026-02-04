تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 04-02-2026

مدد سعر سهم تارجت TARGET CORPORATION (TGT) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 108.90$، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما يستفيد السهم من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 108.90$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 119.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد