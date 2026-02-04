الأسهم الأمريكية تميل نحو الانخفاض بعد صدور بيانات ضعيفة

تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها قرب مستويات قياسية أمس الثلاثاء قرب 6.10 دولارات للرطل (نحو 13,500 دولار للطنحيث سجلت ثاني يوم على التوالي من التعافي عقب موجة بيع حادة، وذلك مع تراجع حدة التقلبات في سوق المعادن وعودة المستثمرين الباحثين عن الشراء عند الانخفاضات، لكن عاد المعدن الصناعي اليوم للانخفاض بفعل قوة الدولار.

وجاء هذا الارتداد السعري مدفوعًا بعودة الشركات الصناعية الصينية إلى السوق بعد الارتفاعات الحادة الأخيرة، حيث قامت بشراء النحاس عند مستويات سعرية أدنى لإعادة بناء المخزونات قبيل عطلات رأس السنة القمرية.

ويتداول النحاس حاليًا فوق متوسطاته المتحركة الرئيسية، مع زخم صعودي مدعوم بتوقعات زيادة الطلب من مشروعات الطاقة المتجددة عالميًا ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى ذلك، لا تزال مخاطر جانب المعروض قائمة نتيجة التوترات الجيوسياسية وسنوات من ضعف الاستثمارات في مشروعات التعدين الجديدة.

السيناريو الإيجابي المعتدل لا يزال قائمًا

يتمثل السيناريو الأساسي في الوقت الراهن في تحرك عرضي ضمن نطاق 12,800 إلى 13,600 دولار للطن. ومن شأن الاختراق المستدام فوق مستوى 13,500 دولار أن يفتح الطريق أمام الصعود نحو 14,000 دولار.

وعلى الجانب السلبي، فإن كسر مستوى الدعم عند 12,800 دولار قد يؤدي إلى تراجع سريع نحو نطاق 12,200 إلى 12,400 دولار.

وفي الوقت الحالي، لا يزال النحاس يجذب الطلب، بما في ذلك اعتباره أصلًا استراتيجيًا في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق أخرى. ويعكس الأداء السعري القوي اليوم مزيجًا من العجز الهيكلي في المعروض، والطلب القوي من قطاعي التكنولوجيا والصناعة، وارتفاع اهتمام المستثمرين. ومع ذلك، يظل السوق حساسًا لتطورات المعروض وإشارات الطلب والاتجاهات الاقتصادية الكلية الأوسع.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 15:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.

وعلى صعيد التداولات اليوم في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار في تمام الساعة 15:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 5.95 دولار للرطل.