شكرا لقرائتكم خبر مركز التواصل والمعرفة المالية يختتم برنامج “سفير متمم” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز التواصل والمعرفة المالية يوم الأربعاء 16 رجب 1447هـ الموافق 4 فبراير 2026م، النسخة الثالثة من برنامجه “سفير متمم”، وذلك بحضور جمع من ملاك ومدراء ومعلمي وطلبة المدارس المشاركة، وشركاء المركز، وسفراء “متمم”، وعدد من البنوك.

وفي كلمته أمام الحفل إنابة عن وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، والمشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية، قال الأستاذ هشام الجوهر مدير عام التخطيط وحوكمة التواصل بوزارة المالية، إن البرنامج يأتي ضمن جهود مستمرة لنشر المعرفة، وترسيخ الثقافة المالية كأداة أساسية لتمكين الأفراد والمجتمع.

وأوضح أن برنامج “سفير متمم” صُمم بأسلوب عملي وتفاعلي يجعل الطالب شريكاً في التجربة لا مجرد متلقٍ للمعلومة، ويستهدف فئة يسهم تمكينها بالمهارات والمعارف في بناء مستقبل واعٍ ومسؤول. مؤكداً أن هذا الموسم كان شاهداً على قيمة الاستثمار في الوعي، وعلى ما يمكن للطلاب والمدارس أن يقدموه حين تُمنح لهم فرصة العلم والتجربة.

وفي كلمته إنابة عن الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، أكد الأستاذ عبدالله مطلق الشايعي رئيس قطاع ذكاء الأعمال والابتكار بالأكاديمية، سعادته بمساهمة الأكاديمية في برنامج سفير “متمم”، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي المالي باعتباره حجر الأساس لمجتمع قوي ومستدام اقتصادياً، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع ككل.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجامعة اليمامة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الخضيري إن البرامج التوعوية، مثل برنامج سفير متمم، تمثل نموذجاً فاعلاً في الاستثمار في الإنسان، وأكد سعادته باستضافة الجامعة لهذا الحفل ومشاركتها في دعم المبادرات التي تسهم في تمكين الأجيال القادمة، وتعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المالية”.

وشاركت بالنسخة الثالثة 24 مدرسة، ومن خلال 25 مشرفاً و143 سفيراً من الطلبة، تم خلالها تنفيذ العديد من المحاضرات التوعوية والتعريفية، وورش العمل، والنشاطات الابتكارية والإبداعية التي ركّزت على تعزيز مهارات الطلبة في مجالات الادخار، وريادة الأعمال، والاستثمار، والتقنية المالية، ومكافحة الاحتيال المالي.

وفي ختام البرنامج تم الإعلان عن المدارس الفائزة، حيث فازت مدارس (ابن رشد النموذجية) بالمركز الأول، ومدارس (إتقان التربية) بالمركز الثاني، بينما حلت في المركز الثالث مدارس (المملكة)، وحصلت مدارس (الرياض) على المركز الرابع، ومدارس(بواكير) على المركز الخامس.

يُذكر أن مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” يعد أحد مبادرات وزارة المالية، ويهدف إلى رفع الوعي المالي وتعزيز المعرفة الاقتصادية عبر برامج نوعية وشراكات تسهم في نشر الثقافة المالية.