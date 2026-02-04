أرباح حلواني إخوان السعودية تتراجع إلى 42.6 مليون ريال بالعام 2025

سجل بنك البلاد ارتفاعا نسبته 8.65% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح البنك في عام 2024، في ظل ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 3.05 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.81 مليار ريال في العام السابق.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الربح نتيجة زيادة إجمالي دخل العمليات، والذي يعود إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي المكاسب من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وتوزيعات الأرباح.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات، وذلك نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها وصافي مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المحمل ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

كما لفت إلى صافي مخصص خسائر الائتمان ارتفع بنسبة 40% خلال عام 2025، وذلك بسبب ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان للتمويل.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 825 مليون ريال، يتم توزيعها على 1.5 مليار سهم، بواقع 0.55 ريال للسهم، بما يمثل 5.5% من القيمة الاسمية.

ونوه البنك إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ‏‏تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والتي سيتم تحديد موعدها ‏لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي ‏البنك لدى ‏شركة مركز إيداع ‏الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي ‏تاريخ ‏ انعقاد ‏الجمعية‏، وسيتم تحديد موعد توزيع الأرباح لاحقاً.