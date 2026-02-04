محمد حماقي: “أهل السعودية وحشتوني جداً”

بعد قلق جمهور الفنان محمد حماقي عليه وعلى صحته، إثر اختفائه المفاجئ لأكثر من ثلاثة أشهر وخروج الموزع توما لطمأنة الجمهور عليه، ظهر حماقي أخيراً عبر صفحته الخاصة في “إنستغرام” ليعلن عن استعداده لإحياء حفل في “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية، في 12 شباط (فبراير) المقبل، ليكون هذا الحفل الأول الذي يعود به حماقي الى جمهوره، منذ إحيائه حفلاً قبل ثلاثة أشهر في مدينة الجلالة بالعين السخنة.

وروّج حماقي لـحفله في “موسم الرياض”، حيث نشر بوستر الحفل وعلّق عليه قائلاً: “أهل السعودية وحشتوني جداً، مستنيكم يوم الخميس 12 فبراير على مسرح أبو بكر سالم”.

غياب محمد حماقي يُقلق جمهوره عليه

كان محمد حماقي قد أثار الفترة الماضية قلق جمهوره عليه بعد اختفائه من على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم ظهوره خلال الاحتفالات برأس السنة وفي المناسبات الفنية، حيث كثُرت التساؤلات حول أسباب غيابه عن الساحة الفنية أخيراً، وطالبوه بتوضيح للاطمئنان على حالته الصحية والكشف عن سبب هذا الابتعاد.

وكشف الموزّع الموسيقي توما في تصريحات صحافية أن كل ما يُقال عن اختفاء حماقي مجرد شائعات، مؤكداً أنه بخير ويواصل في الفترة الحالية التحضير لألبومه الجديد والمقرر طرحه بعد عيد الفطر المبارك.

وكان محمد حماقي قد طرح آخر أغنياته “تخسرني” عبر “يوتيوب”، وعلى مختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي، وذلك في أول تعاون له مع الشاعر مصطفى ناصر، وقد حققت الأغنية تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.

كما كشف الشاعر أيمن بهجت قمر أنه يعمل على مجموعة أغانٍ جديدة للفنان محمد حماقي بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، قائلاً: “شغّال حالياً على مجموعة أغاني لحماقي وده بالتعاون مع عمرو مصطفى وإن شاء الله نعمل حاجة تعجب الجمهور”.

مجلة لها