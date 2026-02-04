والي غرب كردفان: كسر حصار كادقلي فاتحة النصر لتطهير البلاد من دنس التمرد

​هنأ والي غرب كردفان اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد، باسم حكومة الولاية وشعبها الصامد، القوات المسلحة والقوات المساندة لها بمناسبة الانتصارات الكاسحة في “معركة الكرامة”، والتي تكللت بفك الحصار عن مدينتي الدلنج وكادقلي بولاية جنوب كردفان. وأكد الوالي في تصريح ل(سونا) أن شجاعة ابطال القوات المسلحة والقوات المساندة المعهودة أهدت الوطن نصراً مؤزراً، مشدداً على أن هذه الانتصارات تمثل نقطة الانطلاق الفعلية والمبتدأ لتحرير ولاية غرب كردفان وولايات دارفور، وتطهير كل شبر من أرض الوطن دنسته المليشيا المتمردة. واختتم الوالي تصريحه بالدعاء الصادق بأن يتقبل الله الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى، ويفك قيد الأسرى ويرد المفقودين إلى ذويهم سالمين، مؤكداً أن مسيرة التحرير مستمرة حتى استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

