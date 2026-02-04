- 1/3
- 2/3
- 3/3
الرئيس التركي يغادر الرياض
غادر الرياض، فخامة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية للمملكة.وكان في وداعه في مطار الملك خالد...
بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس التركي للسعودية
صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة رئيس جمهورية تركيا السيد/ رجب طيب أردوغان للمملكة، فيما يلي نصه:انطلاقًا من الأواصر الأخوية...
الجيش السوداني يحرر كادوقلي
نجح الجيش السوداني، بقيادة القائد عبدالفتاح البرهان، في فك حصار مدينة كادوقلي جنوب كردفان، بعد معارك ليلية عنيفة مع قوات الدعم...
5 أسباب وراء انهيار قسد وسقوط مشروعها
قصة أخرى تثبت حقيقة أن الميليشيات والحركات الانفصالية لا تبني دولة ومصيرها إلى زوال وتنهارسريعاً. فبعد سقوط المجلس الانتقالي...
توحيد جهود المجتمع المدني لدعم التنمية والخدمات في اليمن
شهد الملف اليمني خلال الساعات الماضية نشاطاً مكثفاً على المستويات الإنسانية والسياسية والأمنية، في ظل استمرار تبعات الحرب على...
ويتكوف في تل أبيب
المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، يلتقي اليوم في تل أبيب رئيس الوزراء، نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة الملف الإيراني،...
تدشين إدماج لمواجهة الفكر المتطرف
أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في إسلام آباد، مبادرة «إدماج» للتأهيل والإدماج الاجتماعي لذوي الفكر المتطرف...
كانت هذه تفاصيل خبر تصاعد الهجمات المسيرة بتيغراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.