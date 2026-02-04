استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، بالديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية. وعقد ولي العهد والرئيس التركي جلسة مباحثات رسمية. ورحب ولي العهد برئيس تركيا في المملكة، فيما عبر أردوغان عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد. وقد جرى استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات تناولت تطورات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.