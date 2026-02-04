عبدالله بن زايد يستقبل عدداً من المسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عددا من كبار المسؤولين المشاركين في القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي. فقد استقبل سموه معالي كارلوس مارتينيز ألفارادو، وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

كما استقبل سموه معالي إدوارد بيزيمانا وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية في جمهورية بوروندي، حيث جرى بحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في عدة قطاعات، لاسيما التنموية.

وبحث سموه خلال لقائه معالي ديلينا إبراهيمي، وزيرة الاقتصاد والابتكار في جمهورية ألبانيا ، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، كما استعرضا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أهمية القمة العالمية للحكومات كمنصة دولية رائدة لتعزيز الحوار والتعاون بين الحكومات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، مشددا على حرص دولة الإمارات على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وترسيخ الشراكات القائمة على التنمية المستدامة والابتكار، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لشعوب العالم.

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري وزير دولة.