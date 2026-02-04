اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: احترام البيئة جزء أصيل من تراث الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن احترام الإنسان للبيئة جزء أصيل من تراث وعنصر أساسي في رؤيتها للمستقبل ونهجها لتحقيق الاستدامة وصون الموارد للأجيال الحالية والمقبلة.
وقال سموه عبر منصة "إكس": "بمناسبة "يوم البيئة الوطني" نجدد التزامنا بحماية مواردنا الطبيعية، والحفاظ على تنوّعنا البيولوجي، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في مجتمعنا والعالم"
وأكد سموه: "احترام الإنسان للبيئة جزء أصيل من تراث الإمارات وعنصر أساسي في رؤيتها للمستقبل ونهجها لتحقيق الاستدامة وصون الموارد للأجيال الحالية والمقبلة".

