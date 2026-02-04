شكرا لقرائتكم خبر أدب سعودي بلا حدود: جمعية الأدب تطلق جائزتها الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الدكتور عادل خميس، الناقد الأدبي البارز، يتولى منصب الأمين العام للجائزة، بجانب نخبة من الأدباء والشعراء السعوديين، منهم الدكتورة فوزية أبو خالد، والروائي عبده خال، والدكتورة سعاد المانع، والشاعر أحمد الملا.
الجائزة تشمل سبعة فروع، منها جائزة الإنجاز الأدبي، وجائزة الشعر، وجائزة السرد، وجائزة الدراسات الأدبية والنقدية، وجائزة سفراء الأدب، وجائزة المنشأة الأدبية، وجائزة العطاء الأدبي.
استقبال الأعمال المرشحة سيكون عبر المنصة الرسمية للجائزة، التي تضم شروط المشاركة وأحكامها، وكافة التفاصيل المتعلقة بالتقدم وسير عملية الفرز والتحكيم.
"نتمنى التوفيق لأدباء وأديبات الوطن" قالها الدكتور عادل خميس، في إشارة إلى انطلاقة جديدة لدعم الإبداع الأدبي السعودي.
