انت الان تتابع خبر الاطار يلتئم اليوم باجتماع هام.. هل يكون الاخير قبل التكليف؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينما من المتوقع ان يتم تكليف مرشح الاطار التنسيقي بشكل مباشر بعد انتخاب رئيس الجمهورية، من المتفرض ان يكون اجتماع الاطار اليوم هو المناسبة الاخيرة لحسم وجهة العراق للمرحلة المقبلة فاما التمسك بالمالكي مجددا، او ربما تغييره، وذلك بعد ساعات من تسرب معلومات عن قرب انسحاب المالكي من الترشيح.



وكان المالكي قد اكد يوم امس انه "مستعد للتنازل والانسحاب عن الترشيح" بشرط ان يقرر الاطار ذلك، فيما قلل من الاثار المتوقعة والتهديدات الامريكية المعترضة على ترشيحه.

وكشفت معلومات ان الاطار منح الحزبين الكرديين 48 ساعة لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية والا يتم عقد الجلسة بحضورهم او دونهما، والذهاب الى الفضاء الوطني وترك حرية الاختيار للنواب لاختيار رئيس الجمهورية بغض النظر عن الاتفاقات السياسية.

