باراك "المتشدد" وغير المقتنع بالديمقراطية.. العراق يترقب وضعا جديدا مع "بديل سافايا"

بغداد - ياسين صفوان - يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي في تصريحات تابعتها الخليج 365، إن "باراك انتقل من الخطاب إلى الفعل، بالتالي سيكون أكثر تشددا خاصة إذا ما نظرنا إلى فترة عمله في الملفين اللبناني والسوري، ودخوله على الملف العراقي عبر إقليم كردستان".



ورأى الفيلي أن "باراك يؤمن كرجل اقتصاد أن الحلول العملية يجب أن تأخذ مسارها سريعا، لذلك فإنه سيتبنى طروحات الرئيس ترامب بشكل من أشكال القوة، خاصة في ملف إبعاد العراق عن إيران، وإنهاء ملف الفصائل".

ولا يتوقف الامر على الفصائل، بل يقرأ المختصين بالسياسة قناعات باراك التي سبق ان عبر عنها ستؤدي الى اضعاف اقليم كردستان ايضا، فهو يؤمن بالمركزية لا الفيدرالية وسبق ان سخر من فكرة الفيدرالية في بلدان الشرق الاوسط، كما انه يعتبر عراب تقوية سلطات دمشق على حساب قوات قسد.

ونقل السياسي العراقي اراس حبيب عن شخصية سمعت بشكل مباشر من توم باراك انه "غير مقتنع بالديمقراطية في العراق"، وان هذا النوع من الحكم لا ينفع في العراق، حيث يرى ان "نظاما ملكيا" على الطريقة السعودية، هو الافضل بالنسبة لوضع العراق.

