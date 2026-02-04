فرنسا: مذكرات توقيف بحق إسرائيليتين بتهمة الإبادة بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، عن إصدار السلطات القضائية في فرنسا مذكرتي توقيف بحق سيدتين تحملان الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ "التواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية" في قطاع غزة .

تفاصيل الاتهامات

تستهدف مذكرات التوقيف كلاً من نيلي كوبر-ناوري، المحامية ورئيسة منظمة "إسرائيل إلى الأبد"، وراشيل تيوتو، الناطقة باسم منظمة "تساف 9" اليمينية. وتواجه المتهمتان تهمة عرقلة وصول القوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى السكان المنكوبين في القطاع، وهو ما يُصنف قانونياً كجزء من الممارسات المساهمة في جريمة الإبادة.

ردود الفعل والتحقيقات

أكدت كوبر-ناوري صدور المذكرات بحقها، وصرحت لوسائل إعلامية قائلة: "يكمن الخطر في أنني لن أتمكن من دخول فرنسا، لأنني لا أنوي دخول السجون الفرنسية". كما كشفت عن وجود أعضاء آخرين في حركة "تساف 9" يخضعون لتحقيقات مماثلة من قبل القضاء الفرنسي.

السياق القانوني والمنظمات المشاركة

تأتي هذه التحركات القضائية بناءً على دعاوى رفعتها مجموعة من المنظمات الحقوقية، من بينها جمعية "الحق" الفلسطينية. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لكونها تلاحق شخصيات تحمل الجنسية الفرنسية بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة خارج الحدود، رغم تصنيف السلطات الإسرائيلية لبعض المنظمات المدعية كمنظمات "إرهابية" في وقت سابق.

