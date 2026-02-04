انت الان تتابع خبر السوداني: ‏بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان نؤكد المضي بجهود الارتقاء بواقع القطاع الصحي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تدوينة له على منصة "إكس" وتابعتها الخليج 365، إنه "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، نؤكد المضي في جهود الارتقاء بواقع القطاع الصحي، وتدعيم أداء منظومتنا الصحية والعلاجية ببناها التحتية وعبر توطين الصناعة الدوائية وترصين الأمن الدوائي، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والسرطان".



وأضاف السوداني، "سنستمر بالعمل، بموازاة هذه الجهود، على ترسيخ نظام الضمان الصحي، ونظام التشغيل المشترك للمستشفيات. هدفنا الإنسان العراقي، ولا شيء أثمن من صحة أهلنا في كل ربوع العراق".