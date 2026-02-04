سعر سهم أندر أرمور (UAA) يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – توقعات اليوم – 04-02-2026

عزز سعر سهم أندر أرمور UNDER ARMOUR (UAA) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً ألسابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 5.64$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.47$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد