شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي ويتداول بقوة فوق 5,000 دولار للأونصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يحقق أكبر مكسب يومي منذ عام 2008

•تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

•تراجع الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي

•السوق في انتظار بيانات وظائف الشركات الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب قرابة 3% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من المستويات الأدنى في أربعة أسابيع، لتعوض جزء كبير من خسائرها التي تكبدتها خلال موجة البيع التاريخية التي سيطرت على المعادن النفيسة يومي الجمعة و الاثنين.



اقتحمت الأسعار بقوة مرة أخرى الحاجز النفسي عند 5,000 دولاراً للأونصة ،على وشك الوصول إلى مستوي 5,100 دولار ، مدفوعةً بالطلب كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.



ويدعم الأسعار أيضًا تراجع مستويات الدولار الأمريكي، قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،ستوفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.95% إلى (5,091.99$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,946.06$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,910.17$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 6.1% ، في أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ نوفمبر 2008 ،بفضل التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 4,402.83 دولاراً للأونصة.



•وفقدت أسعار الذهب على مدار يومي الجمعة والاثنين حوالي 13% ، وسط موجة بيع تاريخية سيطرت على أسواق المعادن النفيسة ،بسبب انحسار مخاوف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ،وبعدما رفعت مجموعة CME هوامش تداول عقود الذهب والفضة.



التوترات الجيوسياسية

تصاعدت حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط عقب إعلان الجيش الأمريكي، يوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة اقتربت 'بشكل عدائي' من حاملة الطائرات 'أبراهام لينكولن' أثناء تواجدها في بحر العرب.



وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن المسيرة اقتربت 'بمنحى عدائي' ونوايا غير واضحة من حاملة الطائرات التي كانت تبحر على بعد 500 ميل من السواحل الإيرانية، متجاهلةً إجراءات خفض التصعيد والتحذيرات المتكررة.



وفي المقابل، وصفت وسائل إعلام إيرانية رسمية تحليق المسيرة بأنه 'مهمة استطلاع قانونية وروتينية' في مياه دولية، مؤكدةً نجاحها في نقل الصور والبيانات قبل انقطاع الاتصال بها.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعداً عن أعلى مستوى في أسبوعين ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف استمرار عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار مع عزوف المستثمرون عن بناء مراكز شرائية جديدة، قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي ستوفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.



لا تزال الأسواق تستوعب ترشيح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لكيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع الدولار بشكل عام وسط توقعات بأن وارش لن يدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة بشكل سريع.



كما شعر المستثمرون بالارتياح بعد أن خفف هذا التعيين بعض المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب هجمات ترامب المتواصلة على البنك المركزي ورئيسه الحالي جيروم باول.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 85% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 15%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المتعاملون عن كثب صدور سلسلة من البيانات الهامة جداً عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



•تصدر في وقت لاحق اليوم، بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر يناير، وغداً الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة.



توقعات حول أداء الذهب

قالت إستراتيجية السلع الأساسية فى بنك إيه إن زد "سوني كوماري": بعد هذا الارتفاع الحاد، كان من المتوقع حدوث تصحيح، ولم يكن ذلك مفاجئًا، ومع عودة الذهب للارتفاع، لم تتغير العوامل الأساسية كثيرًا، حيث أن الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية ظلت على حالها إلى حد كبير.



وأعلن بنك جولدمان ساكس، يوم الأربعاء، أنه يرى مخاطر كبيرة لارتفاع توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام عند 5,400 دولار، وذلك في ظل استمرار البنوك المركزية في وتيرة التراكم الأخيرة، إلى جانب زيادة المستثمرين الأفراد لمشترياتهم من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.



وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند للأوراق المالية: نتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 5,600 دولار بنهاية النصف الأول من العام أو نهاية أبريل، على أن يستمر في الارتفاع بعد ذلك، ونتوقع أن يصل إلى 6,000 دولار للأونصة بنهاية العام.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بنحو 3.72 طن متري، لينزل الإجمالي إلى 1,083.38 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يستقر فوق حاجز نفسي مهم وسط إشارات تحذيرية - توقعات اليوم – 04-02-2026