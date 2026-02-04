شكرا لقرائتكم خبر عن الين ينزلق لأدنى مستوى في أسبوعين بسبب الانتخابات اليابانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •استطلاعات الرأي تظهر تفوق الائتلاف الحاكم بقيادة تاكايتشي

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في مارس القادم



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين ،بسبب تزايد التكهنات حول نتائج الانتخابات العامة في اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع.



تُظهر أحدث استطلاعات الرأي تفوقاً كاسحاً للائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيسة الوزراء الحالية'ساناي تاكايتشي' ، وهو ما يمنحها الضوء الأخضر للمضي قُدماً في تنفيذ خططها التوسعية لتحفيز الاقتصاد.



وهذا التوجه المحتمل يثير مخاوف الأسواق حيال تزايد عبء الدين الحكومي، مما أدى إلى ضغوط بيعية واضحة على السندات الحكومية اليابانية ويدفع عوائدها للارتفاع على نطاق واسع. وينعكس هذا القلق سلبًا على سعر صرف الين الياباني.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.45% إلى (156.39¥) الأعلى منذ 23 يناير الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (155.71¥)، و سجل أدنى مستوى عند (155.69¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" حول ضعف العملة المحلية.



الانتخابات اليابانية

تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو اليابان مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المبكرة في 8 فبراير الجاري ، حيث تسعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى كسب تأييد الناخبين لزيادة الإنفاق، وتخفيض الضرائب، و إقرار استراتيجية أمنية جديدة من المتوقع أن تُسرّع من وتيرة تعزيز القدرات الدفاعية فى البلاد.



استطلاعات الرأي

تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تفوق كاسح لـ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، مما يعزز فرصها في تشكيل حكومة قوية بعد الانتخابات.



رجح استطلاع لصحيفة "أساهي" ووكالة "كيودو" أن يحقق الائتلاف الحاكم فوزاً ساحقاً، حيث من المتوقع أن يتجاوز الحزب الليبرالي الديمقراطي عتبة الغالبية المطلقة (233 مقعداً)، وقد يصل إجمالي مقاعد الائتلاف مع شركائه إلى 300 مقعد من أصل 465.



وتحافظ تاكايتشي على شعبية قوية؛ إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن نسبة تأييد حكومتها تتراوح بين 57% و64%. وتبرز شعبيتها بشكل استثنائي بين الشباب (الفئة العمرية 18-29 عاماً)، حيث وصلت نسبة التأييد بينهم في بعض الاستطلاعات إلى ما يقارب 90%.



ساناي تاكايتشي

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اليوم السبت، أن لضعف الين جوانب إيجابية، في موقفٍ بدا متعارضاً مع تحذيرات وزارة المالية المتكررة بشأن التدخل لدعم العملة المتعثرة.



خلال خطاب انتخابي استعدادًا للانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، صرّحت تاكايتشي قائلة: رغم الانتقادات الموجهة لضعف الين حالياً، إلا أنه يمثل فرصة ثمينة لقطاعات التصدير، من الصناعات الغذائية إلى السيارات؛ إذ شكّل تراجع العملة حائط صدٍ وقائياً خفف من وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية، وقدم دعماً ملموساً للاقتصاد.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس مستقر حاليًا دون 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

قالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: سيشجع الأداء القوي للحزب الليبرالي الديمقراطي تاكايتشي على المضي قدمًا في خططها لتحفيز الاقتصاد، مما يزيد من خطر تزايد عبء الدين الحكومي ويؤثر سلبًا على السندات الحكومية اليابانية والين الياباني.



نظرة فنية

