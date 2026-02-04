سعر القهوة يفعّل الهجوم السلبي– توقعات اليوم 4-2-2026

فقد سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتشكيل موجات تصحيحية هابطة قوية ليعيد بذلك اختبار الدعم المتمركز عند 25100.00 وليستقر أعلاه كما هو واضح بالرسم المرفق.

يعتمد السيناريو الصاعد للتداولات الحالية على قوة الدعم الحالي, لنتوقع بثباته محاولة تجميع السعر للعزم الإيجابي وليبدأ بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 25720.00 ومن ثمن ليكرر الضغط على العائق المستقر عند 25940.00 بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب إضافية خلال الفترة القريبة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 25220.00 و 25720.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم