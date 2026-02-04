سعر الغاز الطبيعي يستأنف الهبوط -توقعات اليوم 4-2-2026

لامس سعر المؤشر باندفاعه الصاعد الأخير مستوى 49688 مواجها بذلك القمة التاريخية المحققة مؤخرا لتشكل بدورها عائق قوي أمام الاندفاع الصاعد لنلاحظ تشكيله لارتداد تصحيحي سريع مختبرا بذلك الدعم الإضافي المستقر عند 48890 ومن ثم ليعود ليستقر قرب 49325.

لا تغيير حتى هذه اللحظة على السيناريو الصاعد بالاعتماد على ثبات الدعم الإضافي المذكور سابقا, ولنؤكد على أهمية تفاعل السعر مع إيجابية المؤشرات الرئيسية ليسهل ذلك مهمة اختراق القمة الحالية والبدء بتسجيل مكاسب تاريخية جديدة باندفاعه تدريجا نحو 49910 ومن ثم ليحاول اختراق الحاجز النفسي المستقر عند 50000.

نطاق التداول المتوقع ما بين 49180 و 49700

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم