سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول-توقعات اليوم 4-2-2026

نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتجاوزه للعائق المستقر عند 184.00 وليستقر أعلاه ليسهل ذلك مهمة استئنافه للهجوم الصاعد لنلاحظ تمركزه حاليا قرب الهدف الإيجابي الأول المتمثل بمستوى 184.85.

توفر العوامل الإيجابية بالثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة إضافة لاستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية لننتظر انجذابه قريبا نحو 185.45 وبتجاوزه قد ينجح بالضغط على الحاجز المستقر عند 186.20 ليشكل بدوره الهدف الرئيسي التالي للتداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.30 و 185.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع