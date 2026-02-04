شكرا لقرائتكم خبر الإبداع الثقافي في دائرة الضوء: جمعية السينما تبرز في المنتدى السعودي للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تألقت جمعية السينما في المنتدى السعودي للإعلام، حيث شاركت بجناح معرفي متخصص في معرض مستقبل الإعلام (فومكس)، مصاحبة لفعاليات المنتدى. وركز الجناح على مد جسور التواصل مع القطاعات الإعلامية والثقافية، والتعريف ببرامج الجمعية ومبادراتها النوعية الداعمة لصُنّاع الأفلام.

استعرض جناح الجمعية أحدث إصدارات الموسوعة السعودية للسينما، مشروع معرفي يوثّق التجربة السينمائية في المملكة، ويقدّم دراسات وقراءات متخصصة تسهم في تنمية الوعي السينمائي. كما شاركت هناء العمير، رئيسة مجلس إدارة جمعية السينما، في جلسة حوارية بعنوان «موت السينما: هل قتلت المنصات الشاشة الكبيرة أم أعادت تعريفها؟»، حيث ناقشت علاقة السينما بالمنصات الرقمية، واستمرارية التجربة السينمائية بوصفها ممارسة جماعية وثقافة صورة وشعور مكان.

كما شارك هاني الملا، المدير التنفيذي لجمعية السينما، في جلسة حوارية بعنوان «الإبداع والثقافة: ابتكار تجارب ثقافية وإعلامية تتجاوز الحدود»، حيث استعرض دور الإبداع في تطوير الإنتاج الثقافي والفني، وبناء التجارب الإعلامية التفاعلية، وأثر التحول الرقمي في استدامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق تأثيرها.

تأتي مشاركة جمعية السينما تأكيدًا على حضورها المؤسسي في المنصات الإعلامية الكبرى، وسعيها إلى الإسهام في تطوير الخطاب الثقافي المتصل بالسينما، وتعزيز موقعها بوصفها جهة معرفية داعمة لصُنّاع الأفلام، وفاعلة في النقاشات المرتبطة بتحولات الإعلام والصناعة الثقافية.