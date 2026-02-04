الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يعود للمسار الصاعد-توقعات اليوم 4-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-04 05:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اتحاد المؤشرات الرئيسية بتقديمها للعزم الإيجابي تحديدا بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليتجاوز بذلك الحاجز المستقر عند 213.00 ليستقر مجددا فوق دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 213.55 ومن ثم ليستهدف بعض المكاسب الإضافية بوصوله حاليا نحو 214.30.

 

نجاح السعر بالاستقرار المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة سيمنحه فرصة قوية لتسجيل مكاسب إضافية لنتوقع تشكيل مستوى 214.90 للهدف الأول وبتجاوزه قد تمتد التداولات خلال الفترة القريبة نحو 215.55 و216.35 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 213.80 و 214.90 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

