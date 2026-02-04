سعر الباوند مقابل الين يعود للمسار الصاعد-توقعات اليوم 4-2-2026

استغل سعر الزوج بتداولات يوم أمس اتحاد المؤشرات الرئيسية بتقديمها للعزم الإيجابي تحديدا بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليتجاوز بذلك الحاجز المستقر عند 213.00 ليستقر مجددا فوق دعم القناة الصاعدة المتمثل بمستوى 213.55 ومن ثم ليستهدف بعض المكاسب الإضافية بوصوله حاليا نحو 214.30.

نجاح السعر بالاستقرار المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة سيمنحه فرصة قوية لتسجيل مكاسب إضافية لنتوقع تشكيل مستوى 214.90 للهدف الأول وبتجاوزه قد تمتد التداولات خلال الفترة القريبة نحو 215.55 و216.35 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 213.80 و 214.90

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم