الرئيس التركي يغادر الرياض

غادر الرياض، فخامة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، بعد زيارة رسمية للمملكة. وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.



