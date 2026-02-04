الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-02-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-04 12:37PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر سهم Snowflake Inc (SNOW) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السهم بهذا الهبوط مستوى الدعم المحوري 191.12$، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى تأكيد هذا الكسر من الناحية الفنية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 191.12$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 148.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا