تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-02-2026

انزلق سعر سهم Snowflake Inc (SNOW) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السهم بهذا الهبوط مستوى الدعم المحوري 191.12$، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى تأكيد هذا الكسر من الناحية الفنية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 191.12$، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 148.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط