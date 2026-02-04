شكرا لقرائتكم خبر عن يو سي آي سي السعودية تعتمد مشروع توسعة مصنع رأس الخيمة بتكلفة 75.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداولت عملة بيتكوين قرب أدنى مستوياتها في 15 شهرًا يوم الأربعاء، بعد موجة بيع حادة دفعت أكبر عملة مشفّرة في العالم إلى مستويات قريبة من 73 ألف دولار، وسط عمليات تصفية كثيفة للمراكز وتزايد العزوف عن المخاطرة في الأسواق.

وسُجل آخر تداول لبيتكوين بانخفاض قدره 2.8% عند 76,509.1 دولار بحلول الساعة 01:56 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:56 بتوقيت غرينتش)، بعدما هبطت في وقت سابق إلى 73,004.3 دولار — وهي مستويات لم تُسجل منذ نوفمبر 2024.

ومع تراجع عطلة نهاية الأسبوع، انخفضت بيتكوين بنحو 12% الأسبوع الماضي، بعد خسارة بلغت 10% في الأسبوع الذي سبقه.

ويمثل هذا الهبوط أدنى مستوى منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما أدى إلى محو المكاسب التي كانت مدفوعة بتفاؤل بشأن تخفيف محتمل للقيود التنظيمية على قطاع العملات المشفّرة.

بيتكوين تهبط إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا وسط تصفيات واسعة النطاق

رافق هذا الانخفاض عمليات تصفية كبيرة لمراكز الشراء ذات الرافعة المالية. وأظهرت بيانات من شركة تحليلات العملات المشفّرة CoinGlass أن ما يقرب من 740 مليون دولار من الرهانات الصعودية جرى تصفيتها خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما أدت الأسعار المتراجعة إلى تفعيل نداءات الهامش وإجبار المتداولين على إغلاق مراكزهم.

ويعكس ضعف بيتكوين تحولًا حادًا مقارنة بالموجة الصعودية التي شهدتها في أواخر العام الماضي، عندما قفزت العملة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات.

في ذلك الوقت، اندفع المستثمرون نحو العملات المشفّرة على خلفية توقعات بأن تجلب الإدارة الأميركية الجديدة موقفًا تنظيميًا أكثر ملاءمة للأصول الرقمية. كما تلقت بيتكوين دعمًا من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدءًا من ديسمبر 2024، ما عزز الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وفي المقابل، تعافت أسعار الذهب وغيرها من الملاذات الآمنة التقليدية يوم الأربعاء، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتواجه أسواق العملات المشفّرة أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأميركية، بعد أن رشّح ترامب الحاكم السابق في الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش لتولي رئاسة البنك المركزي الأميركي.

ويُنظر إلى وورش على نطاق واسع باعتباره متشددًا، ما أثار مخاوف تتعلق بالسيولة في الأسواق.

أسعار العملات المشفّرة اليوم: تراجع العملات البديلة وكاردانو تهبط 6%

واصلت معظم العملات البديلة تسجيل أداء ضعيف يوم الخميس، مع خسائر أكبر نسبيًا من بيتكوين.

وانخفضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم، بنسبة 2.3% إلى 2,268.92 دولار.

كما تراجعت XRP، ثالث أكبر عملة مشفّرة، بنسبة 1.1% إلى 1.59 دولار.