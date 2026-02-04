انت الان تتابع خبر لا اتفاق حتى الآن بشأن رئاسة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني، "لم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن منصب رئيس جمهورية العراق"

واضاف "قدمنا مقترحين لحسم هذا الأمر".

ويتنافس على المنصب 19 مرشحاً نالوا موافقة البرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية العليا بعد استيفائهم شروط الترشيح للمنصب وفق الدستور العراقي.

