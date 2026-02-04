تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 04-02-2026

تراجع سعر عملة كاردانو (ADAUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تماسك مستوى المقاومة المحوري 0.2937$، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وقد جاء انخفاض السعر بعدما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.2937$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.2659$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط