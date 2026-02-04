المستثمر الشهير “مايكل بيري” يحذر: هبوط البيتكوين يهدد شركات الخزينة ويزيد مخاطر الانكشاف المالي

تزايدت المخاوف في سوق العملات الرقمية بعد هبوط سعر البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار، وسط تحذيرات من أن التراجع الحالي قد لا يكون مجرد تصحيح مؤقت، بل بداية ضغوط أوسع قد تهدد استقرار شركات ومؤسسات بنت استراتيجياتها المالية على الاحتفاظ بالعملة الرقمية البيتكوين.

حذّر المستثمر الشهير “مايكل بيري” من أن استمرار انخفاض سعر البيتكوين قد يؤدي إلى تآكل كبير في القيمة السوقية، مع تركّز الخطر الأكبر في الشركات التي اعتمدت بشكل مكثف على البيتكوين ضمن خزائنها المالية.

وفي تعليق له عقب موجة البيع الأخيرة، أشار إلى أن كسر مستويات فنية مهمة قد يفتح الباب أمام ضغوط متتالية لا تقتصر على سوق الكريبتو فحسب، بل تمتد إلى قطاعات مالية مرتبطة به.

ويرى “بيري” أن البيتكوين فشلت مؤخرا في لعب دور التحوط من تآكل قيمة العملات، وهو الدور الذي يعوّل عليه كثيرون، إذ بات سلوكها أقرب إلى الأصول عالية المخاطر، خاصة مع ارتباطها الوثيق بحركة مؤشر S&P 500.

وفي الوقت الذي ارتفع فيه الذهب والفضة بدعم من التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار، لم تُظهر البيتكوين استجابة مماثلة.

كما حذّر من أن أي هبوط إضافي، ولو بنسبة 10%، قد يضع شركات كبرى تمتلك كميات ضخمة من البيتكوين، مثل شركة “مايكل سايلور”، في خسائر بمليارات الدولارات، ما قد يقيّد قدرتها على الوصول إلى أسواق التمويل ويرفع مخاطر التعثر أو الإفلاس.

ووفقا له، فإن مثل هذه السيناريوهات قد تضخم الخسائر وتخلق تأثير عدواني في السوق ككل.

من جانبه، شكك “زاك برينس” من “Galaxy Digital” في استدامة “نموذج شركات خزينة البيتكوين” التي تجمع رؤوس أموال بهدف الاحتفاظ بالعملة وتقديم عوائد، معتبرا أن هذه النماذج تعتمد على هندسة مالية عالية المخاطر أكثر من اعتمادها على القيمة الجوهرية للبيتكوين.

وأكد أن على الشركات التركيز أولا على أنشطة تشغيلية حقيقية، واستخدام البيتكوين كأداة خزينة مساندة لا كجوهر النشاط.

في السياق نفسه، تراجع التفاؤل العام في السوق، حيث أقرّ “CZ”، الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، بأن موجة الخوف وعدم اليقين المتصاعدة جعلته أقل ثقة بالآفاق القريبة للبيتكوين، بعد أن كان يتحدث قبل أسابيع فقط عن دورة صعود قوية محتملة.

