Mercado Bitcoin توسّع حضورها في أصول العالم الحقيقي بأمريكا اللاتينية عبر 20 مليون دولار من الائتمان الخاص على Rootstock

تام شمس - الأربعاء 4 فبراير 2026 05:53 مساءً - أعلنت منصة الأصول الرقمية في أمريكا اللاتينية Mercado Bitcoin أنها قامت بنشر أكثر من 20 مليون دولار من الائتمان الخاص المُرمّز على السلسلة الجانبية لبيتكوين Rootstock، في خطوة تعزّز توسّعها في مجال أصول العالم الحقيقي (RWAs)، مع استهداف الوصول إلى إصدارات بقيمة 100 مليون دولار بحلول شهر أبريل.

وبحسب بيان شاركته الشركة مع Cointelegraph، فقد وصلت عدة عروض بالفعل إلى السعة المستهدفة فور إطلاقها.

وتضيف هذه الخطوة شبكة Rootstock إلى استراتيجية Mercado Bitcoin متعددة السلاسل في مجال ترميز الأصول، والتي تشمل أيضًا إصدارات RWA مخططة على شبكتي Stellar المُرمزة (XLM) وXRP Ledger، ما يتيح للمستثمرين الدوليين تعرّضًا لأسواق الديون الخاصة في أمريكا اللاتينية بضمانات قائمة على بيتكوين.

وقال لوكاس بينسدورف، مدير الأعمال في Mercado Bitcoin، لموقع Cointelegraph إن الأصول المُصدَرة حديثًا شملت مزيجًا من الذمم المدينة وديون الشركات، لدعم مقترضين برازيليين وأجانب على حد سواء.

وأضاف: “ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو أن هذه الإصدارات لا تقتصر على شركات برازيلية فقط. فضمن هذه الإصدارات، اختارت Mercado Bitcoin أيضًا إصدار ديون لصالح شركة أمريكية”.

اتساع الطلب العالمي على أصول العالم الحقيقي المُرمّزة

أوضح بينسدورف أن الطرح الأولي بقيمة 20 مليون دولار قد نُفد بسرعة، ما عزّز الثقة في أن الهدف البالغ 100 مليون دولار سيكون “مُباعًا بالكامل… قريبًا جدًا”.

ووفقًا لبيانات RWA.xyz، تحتل Mercado Bitcoin مرتبة ضمن أكبر 10 جهات إصدار عالميًا في مجال الائتمان الخاص المُرمّز، بإجمالي قروض تراكمي يتجاوز 370 مليون دولار.

ومع ذلك، لا تزال الشركة متأخرة بفارق كبير عن روّاد السوق، إذ قام أكبر ثلاثة مُصدرين، بحسب تتبّع RWA.xyz، بإصدار ما لا يقل عن 5.4 مليارات دولار لكل منهم.

منصات الائتمان الخاص.المصدر: RWA.xyz

وأشار بينسدورف إلى أن Mercado Bitcoin قامت بهيكلة رموز الائتمان الخاص ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في البرازيل، مستندةً إلى التراخيص المتاحة ضمن مجموعتها والخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات (CVM) والبنك المركزي البرازيلي.

سباق ترميز الائتمان في أمريكا اللاتينية

تأتي محفظة Mercado Bitcoin من أصول العالم الحقيقي ضمن موجة إقليمية أوسع تهدف إلى نقل أدوات مالية مدرّة للعائد إلى السلسلة.

ففي الأرجنتين، أطلقت منصة تداول العملات الرقمية Ripio مؤخرًا عملات مستقرة مرتبطة بالعملة المحلية وأدوات تعرّض مُرمّزة للديون السيادية، في إطار سعي الجهات المُصدِرة في أمريكا اللاتينية إلى ردم الفجوة بين أسواق الائتمان التقليدية وسيولة البلوكشين.

وأكد بينسدورف أن Mercado Bitcoin تواصل العمل عن كثب مع الجهات التنظيمية للمساهمة في رسم خارطة الطريق الخاصة بالتمويل المُرمّز.

وقال في هذا السياق: “نأمل في أطر تنظيمية أوضح وأكثر موضوعية لكيفية تمهيد الطريق نحو ترميز الأصول في السوق المالية”.