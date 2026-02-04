قفزة قياسية في عقود XRP الآجلة رغم موجة البيع الأخيرة التي محت 467 مليار دولار من سوق الكريبتو

شهدت عملة XRP نشاط استثنائي في سوق العقود الآجلة على منصة “BitMEX” بالتزامن مع تقلبات حادة ضربت سوق العملات الرقمية خلال الساعات 24 الماضية.

ووفقا لبيانات “CoinGlass”، قفز حجم تداول عقود XRP الآجلة على “BitMEX” بنسبة 5419% ليصل إلى 82.27 مليون دولار، في وقت كانت فيه الأسعار تتجه للهبوط ضمن موجة بيع أوسع.

ورغم هذا الارتفاع الكبير في نشاط المشتقات، بقي أداء XRP سلبيا؛ إذ تراجع السعر بنحو 0.78% خلال 24 ساعة إلى 1.59 دولار، بينما بلغت خسائره الأسبوعية 17%.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات “CoinGlass” انخفاض الاهتمام لمعظم العملات، بما فيها XRP، حيث تراجعت الفائدة المفتوحة الخاص بها بنسبة 3.93% إلى 2.66 مليار دولار، ما يعكس تقلص في حجم المراكز المفتوحة رغم ارتفاع التداول.

على صعيد التطوير، تم الاعلان عن تفعيل تعديل “permissioned domain” على الشبكة الرئيسية لـ “XRP Ledger”، وهو تحديث يهدف إلى دعم تبنّي المؤسسات عبر تمكين إنشاء مناطق امتثال وتنظيم داخل الشبكة، بما يسهّل استخدامات أكثر توافقا مع المتطلبات الرقابية.

أما على مستوى السوق ككل، فقد تعمقت الخسائر هذا الأسبوع مع استمرار خروج المستثمرين من الأصول عالية المخاطر، خاصة بعد تأخر صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة نتيجة إغلاق حكومي جزئي.

وزادت المخاوف أيضا بسبب استمرار الضبابية حول التشريعات المنظمة لقطاع الكريبتو، إضافة إلى ضغط التصفيات في سوق العقود الآجلة.

وبحسب “CoinGecko”، فقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 467.6 مليار دولار منذ 29 يناير.

كما أظهرت “CoinGlass” تصفية رهانات بقيمة تجاوزت 704 مليون دولار خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي التصفيات منذ 29 يناير إلى أكثر من 6.67 مليار دولار.

